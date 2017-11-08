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Новости
08.11.2017 14:50

Подростки пострадали от взрыва бытового газа
В деревне Молодилово Петушинского сельского поселения накануне произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали четыре подростка от 14 до 17 лет. Ребята получили ожоги разной степени тяжести. Они сразу были госпитализированы в Петушинскую районную больницу. В тот же день самого тяжелого пострадавшего доставили в Областную детскую клиническую больницу. У него 30-процентная площадь ожога. А сегодня подростки были доставлены в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения РФ (Нижний Новгород). Сейчас их состояние удалось стабилизировать. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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