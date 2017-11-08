Подростки пострадали от взрыва бытового газа

В деревне Молодилово Петушинского сельского поселения накануне произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадали четыре подростка от 14 до 17 лет. Ребята получили ожоги разной степени тяжести. Они сразу были госпитализированы в Петушинскую районную больницу. В тот же день самого тяжелого пострадавшего доставили в Областную детскую клиническую больницу. У него 30-процентная площадь ожога. А сегодня подростки были доставлены в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Министерства здравоохранения РФ (Нижний Новгород). Сейчас их состояние удалось стабилизировать.





Автор: Владимирская служба новостей