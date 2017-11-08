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Новости
08.11.2017 12:10

Военный пенсионер из Радужного стрелял по прохожим
Житель города Радужный обвиняется в совершении нескольких преступлений. По версии следствия, в начале октября мужчина в неадекватном состоянии угрожал ножом своей супруге, которая сразу после этого обратилась в полицию и подала на развод. 
А в минувшее воскресенье, 5 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вышел на балкон своей квартиры и произвел неоднократные выстрелы из пневматического газобаллонного пистолета в сторону людей и припаркованных автомобилей. 
Также он высказывал угрозы применения насилия и подрыва в адрес полицейских и произвел несколько выстрелов из пистолета в сотрудников.  
Сейчас обвиняемый — военный пенсионер — арестован. Ему назначена судебная психиатрическая экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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