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Новости
08.11.2017 11:57

Пыталась пронести телефон за решетку
Пыталась пронести запрещенные предметы за решетку. 6 ноября к одному из осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого режима № 7 п. Пакино, на свидание приехала его мать. Однако встречу пришлось отменить: при досмотре вещей у женщины в кармане были обнаружены сотовый телефон с двумя сим-картами и картой памяти, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Женщине грозит наказание в виде штрафа от 2 500 до 5 000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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