Пыталась пронести телефон за решетку

Пыталась пронести запрещенные предметы за решетку. 6 ноября к одному из осужденных, отбывающих наказание в колонии строгого режима № 7 п. Пакино, на свидание приехала его мать. Однако встречу пришлось отменить: при досмотре вещей у женщины в кармане были обнаружены сотовый телефон с двумя сим-картами и картой памяти, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Женщине грозит наказание в виде штрафа от 2 500 до 5 000 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей