В Перекопском городке Владимира появился новый сквер

В Перекопском городке Владимира появился новый сквер. Здесь благоустроили территорию, сделали прогулочные дорожки, установили скамейки, цветники и газоны, оборудовали две детские площадки и универсальную спортивную площадку, на которой в теплое время года можно играть в баскетбол и волейбол, а зимой - в хоккей. В числе интересных деталей нового сквера - светильники, встроенные в покрытие пешеходных дорожек, и направленное освещение, не создающее неудобств жителям домов, выходящих на сквер окнами.

В процессе ландшафтных работ в сквере удалили заросли самосева и больные деревья, а взамен высадили туи и благородный кустарник.

Автор: Владимирская служба новостей