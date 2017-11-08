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Новости
08.11.2017 11:40

В Перекопском городке Владимира появился новый сквер
В Перекопском городке Владимира появился новый сквер. Здесь благоустроили территорию, сделали прогулочные дорожки, установили скамейки, цветники и газоны, оборудовали две детские площадки и универсальную спортивную площадку, на которой в теплое время года можно играть в баскетбол и волейбол, а зимой - в хоккей. В числе интересных деталей нового сквера - светильники, встроенные в покрытие пешеходных дорожек, и направленное освещение, не создающее неудобств жителям домов, выходящих на сквер окнами.
В процессе ландшафтных работ в сквере удалили заросли самосева и больные деревья, а взамен высадили туи и благородный кустарник. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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