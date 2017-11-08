Мобильную службу ПФР ожидают новые маршруты

Во Владимирской области продолжает работу передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России. Ближайший его выезд состоится уже завтра. Мобильная служба отправится в поселок Максима Горького Камешковского района. Также в этом месяце офис на колесах побывает еще в пяти населенных пунктах: 14 ноября - в деревне Юрово Гороховецкого района; 15 ноября – в Доме культуры городского общества глухих в г. Владимире; 16 ноября – в поселке Никологоры Вязниковского района; 17 ноября – в селе Ликино Судогодского района и 28 ноября – в деревне Юдиха Ковровского района.

Напомним, мобильная клиентская служба - это специальный микроавтобус, оборудованный под офис. Там есть компьютерная техника, удобные кресла и столики, обогреватель - все для того, чтобы граждане имели возможность решить вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, не утруждаясь дальними переездами.

Автор: Владимирская служба новостей