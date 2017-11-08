На Новый год туристы приедут в Суздаль

Суздаль входит в топ-3 малых туристических городов России для путешествий на Новый год. Рейтинг составил российский сайт бронирования жилья Tvil.ru . Туристы бронируют новогодние поездки в Суздаль в среднем на 3,5 ночи и тратят на жилье более 5 тысяч рублей в сутки на семью.

Также в список попали Великий Устюг в Вологодской области, Звенигород в Московской области, Болгар в Республике Татарстан, Олонец в Карелии, Судак в Крыму, Байкальск в Иркутской области, Углич в Ярославской области, Ломоносов в Ленинградской области и Заокский в Тульской области.

Дешевле всего на Новый год будет отдохнуть в крымском Судаке (менее 2 тысяч рублей за проживание).

Автор: Владимирская служба новостей