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Новости
08.11.2017 09:47

Все перекрестки с круговым движением получают приоритет проезда
С сегодняшнего дня все перекрестки с круговым движением получают приоритет проезда. В России вступили в силу новые правила. Согласно им, въезжая на перекрёсток, водитель должен уступить дорогу машинам, которые движутся по кругу. На перекрёстке при этом должен стоять знак «Круговое движение». Однако при работающем светофоре или при приоритетных знаках водитель обязан пересечь перекрёсток в соответствии с их требованиями. В МВД полагают, что данные правила помогут разгрузить дорогу и избежать большого количества ДТП на круге.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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