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Новости
08.11.2017 09:40

Мужчина, который заболел бешенством, скончался в больнице
Мужчина, который заболел бешенством, скончался в больнице. Напомним,  в начале октября  на песчаном карьере в Юрьев-Польском районе его укусила за палец енотовидная собака. Пострадавший за медицинской помощью не обратился. Заболел он 25 октября, но к врачу-терапевту пришел только 30 октября и сразу был госпитализирован, сообщает Роспотребнадзор. Но спасти мужчину все равно так и не удалось. Он скончался в минувшую субботу, 4 ноября. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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