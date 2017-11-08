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08.11.2017 09:40
Мужчина, который заболел бешенством, скончался в больнице
Мужчина, который заболел бешенством, скончался в больнице. Напомним, в начале октября на песчаном карьере в Юрьев-Польском районе его укусила за палец енотовидная собака. Пострадавший за медицинской помощью не обратился. Заболел он 25 октября, но к врачу-терапевту пришел только 30 октября и сразу был госпитализирован, сообщает Роспотребнадзор. Но спасти мужчину все равно так и не удалось. Он скончался в минувшую субботу, 4 ноября.
Автор: Владимирская служба новостей