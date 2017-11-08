ОРВИ заболело более 9 тысяч владимирцев

За прошедшую неделю во Владимирской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 9 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, а также в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

Специалисты напоминают, что вакцина против гриппа эффективно обеспечивает защиту от штаммов вирусов гриппа, которые являются актуальными в данном эпидсезоне. У привитых пациентов даже в случае заболевания, оно протекает легче и без серьезных осложнений.

Автор: Владимирская служба новостей