В Коврове увековечили память изобретателя автомата Владимира Фёдорова

В Коврове открыт бюст выдающегося конструктора-оружейника Владимира Фёдорова. Его установили в центре сквера Оружейников. На примыкающей к нему улице Лепсе расположены памятные доски и мемориалы выдающимся инженерам автоматического стрелкового оружия, работавшим в Коврове: Георгию Шпагину, Петру Горюнову, Михаилу Калашникову и Вячеславу Бахиреву.

Генерал Владимир Фёдоров по праву считается родоначальником автоматического стрелкового оружия в России, именно он сконструировал первый в мире автомат. С 1918 по 1931 год Владимир Григорьевич работал в Коврове на пулемётном заводе (ныне носящем имя его ученика Василия Дегтярёва), где создал первое в стране проектно-конструкторское бюро по разработке винтовок, автоматов и пулемётов различного назначения.

Автор бюста Фёдорова – монументалист и архитектор Денис Стретович. Бронзовая скульптура отлита на заводе им. Лепсе в Солнечногорске. Памятник установлен в рамках программы Российского военно-исторического общества по увековечиванию памяти выдающихся сынов Отечества.

Всего в рамках этой программы в нашей стране и за её пределами установлено более 200 памятников и около 2100 памятных досок Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

Автор: Владимирская служба новостей