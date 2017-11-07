Автоледи ответит за смерть школьницы перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летней муромлянки, которая насмерть сбила школьницу. Напомним, трагедия произошла 19 сентября. Автоледи не заметила на пешеходном переходе 16-летнюю девочку и сбила ее. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте ДТП.

Обвиняемая, полностью признавшая вину, неоднократно предпринимала попытки загладить вред, причиненный семье погибшего ребенка. Родители девочки отказались от досудебных переговоров, настаивая на уголовном и материальном наказании водителя.

Кроме того, меры профилактического характера приняты и в отношении учителя физкультуры, который в тот день сопровождал детей после урока. В частности, в департамент образования администрации области и управление образования округа Муром внесены представления с требованиями нормативного регулирования процедуры сопровождения школьников на мероприятиях, проводимых за пределами образовательных учреждений. Также рекомендовано обратиться в уполномоченные органы с инициативой установки регулируемого пешеходного перехода на Владимирском шоссе в месте расположения школы.

Автор: Владимирская служба новостей