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Новости
07.11.2017 15:58

В ночь с 8 на 9 ноября на трассе М-7 «Волга» будет перекрыто движение
В ночь с 8 на 9 ноября на трассе М-7 «Волга» на границе Московской и Владимирской областей будет перекрыто движение. Причина — монтаж надземного пешеходного перехода на 94 км. Движение будет закрыто в каждом направлении в период с 3.00 до 3.40.
ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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