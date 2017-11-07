В ночь с 8 на 9 ноября на трассе М-7 «Волга» будет перекрыто движение

В ночь с 8 на 9 ноября на трассе М-7 «Волга» на границе Московской и Владимирской областей будет перекрыто движение. Причина — монтаж надземного пешеходного перехода на 94 км. Движение будет закрыто в каждом направлении в период с 3.00 до 3.40.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения.





Автор: Владимирская служба новостей