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Новости
07.11.2017 14:53

Новые подробности убийства в Петушинском районе
Стали известны новые подробности убийства в Петушинском районе. По данным следствия, 5 ноября двое москвичей приехали на дачу к приятелю. После употребления спиртного, они поехали в соседний поселок. На улице мужчины увидели парня и его девушку. Между ними возник конфликт. После чего молодой человек ушел домой. Однако на следующий день трое москвичей пришли к якобы своему обидчику. Парня затолкали в квартиру, избили, а затем один из мужчин выстрелил из ружья в потерпевшего, причинив ранение в область бедра.
27-летний потерпевший скончался на месте преступления от кровопотери.
Поймали преступников по «горячим следам». Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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