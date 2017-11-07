Новые подробности убийства в Петушинском районе

Стали известны новые подробности убийства в Петушинском районе. По данным следствия, 5 ноября двое москвичей приехали на дачу к приятелю. После употребления спиртного, они поехали в соседний поселок. На улице мужчины увидели парня и его девушку. Между ними возник конфликт. После чего молодой человек ушел домой. Однако на следующий день трое москвичей пришли к якобы своему обидчику. Парня затолкали в квартиру, избили, а затем один из мужчин выстрелил из ружья в потерпевшего, причинив ранение в область бедра.

27-летний потерпевший скончался на месте преступления от кровопотери.

Поймали преступников по «горячим следам». Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей