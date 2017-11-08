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Новости
08.11.2017 08:29

В Суздале будут чествовать работников сельского хозяйства
Сегодня в Суздале состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нем примут участие губернатор Светлана Орлова и спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, депутат Государственной Думы Геннадий Кулик, руководители органов местного самоуправления, агропромышленных и перерабатывающих предприятий региона.
В рамках торжеств состоится награждение наиболее отличившихся работников отрасли государственными, ведомственными и региональными наградами.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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