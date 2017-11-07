6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.11.2017 14:28

Все «Краски осени» - во владимирском Экспоцентре
«Краски осени». Под таким названием на этой неделе пройдет выставка-ярмарка в Экспоцентре Владимира. В наш город приедут около 130 компаний из 30 регионов России, республики Беларусь и Монголия. Покупатели смогут приобрести подарки, сувениры, косметику, товары для дома, одежду, обувь, аксессуары и продукты питания. 
В деловой программе: мастер-классы, семинары, презентации и модные показы одежды. 
Выставка пройдет с 8 по 11 ноября включительно с 10 до 18 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт