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Новости
07.11.2017 14:19

Комиссия проверила мост через Клязьму
Во Владимире на отремонтированном мосту через Клязьму не прижилось покрытие. Об этом сообщали пользователи соцсетей. И сегодня на место выехала комиссия. Как показала проверка, это отслоилось не покрытие, а мастика, которой подрядчик обработал деформационные швы поверх асфальта. Это было сделано в виде эксперимента, чтобы посмотреть долговечность материала в условиях интенсивного автомобильного трафика. Если бы он прошел проверку на прочность, его планировали применять на других дорожных объектах. Но практика показала, что технологию еще нужно отработать. По итогам проверки было принято решение демонтировать мастику, причем подрядчик будет проводить работы в ночное время, чтобы не создавать помехи для движения транспорта. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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