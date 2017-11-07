Во Владимире прошел турнир по самбо памяти Дмитрия Дарвина

Во Владимире прошел межрегиональный турнир по самбо памяти мастера спорта Дмитрия Дарвина. На соревнования приехало 60 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Костромской и Московской областей. В турнире принимали участие как и новички, так и уже титулованные спортсмены: победитель первенства Мира Ибрагим Батыров, призёры первенств России Денис Щербаков, Дмитрий Вишняков и Сергей Будаш.

Автор: Владимирская служба новостей