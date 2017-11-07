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Новости
07.11.2017 13:02

Во Владимире прошел турнир по самбо памяти Дмитрия Дарвина
Во Владимире прошел межрегиональный турнир по самбо памяти мастера спорта Дмитрия Дарвина. На соревнования приехало 60 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Костромской и Московской областей. В турнире принимали участие как и новички, так и уже титулованные спортсмены: победитель первенства Мира Ибрагим Батыров, призёры первенств России Денис Щербаков, Дмитрий Вишняков и Сергей Будаш.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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