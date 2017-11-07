В Коврове открыт обновленный историко-мемориальный парк

В Коврове открыт обновленный историко-мемориальный парк «Иоанно-воинский некрополь» (бывший парк Пушкина).

Благоустройство парка проводилось по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По проекту, здесь были вымощены плиткой дорожки, установлены скамейки, оборудовано освещение и система видеонаблюдения. В перспективе – создание экспозиции под открытым небом. Кроме того, планируется обустроить смотровую площадку.

Кроме того, состоялось открытие нового памятного места – мемориала, посвящённого жертвам политических репрессий. Проект был разработан художником завода им. В.А. Дегтярёва, членом Союза художников России Павлом Раскиным. Мемориал представляет собой символический образ, объединяющий в одном барельефе политического заключённого и ГУЛАГ.

Автор: Владимирская служба новостей