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Новости
07.11.2017 12:58

В Коврове открыт обновленный историко-мемориальный парк
В Коврове открыт обновленный историко-мемориальный парк «Иоанно-воинский некрополь» (бывший парк Пушкина). 
Благоустройство парка проводилось по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По проекту, здесь были вымощены плиткой дорожки, установлены скамейки, оборудовано освещение и система видеонаблюдения. В перспективе – создание экспозиции под открытым небом. Кроме того, планируется обустроить смотровую площадку. 
Кроме того, состоялось открытие нового памятного места – мемориала, посвящённого жертвам политических репрессий. Проект был разработан художником завода им. В.А. Дегтярёва, членом Союза художников России Павлом Раскиным. Мемориал представляет собой символический образ, объединяющий в одном барельефе политического заключённого и ГУЛАГ. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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