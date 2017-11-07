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Новости
07.11.2017 12:49

Бронзовая медаль ковровского бильярдиста
Тринадцатилетний спортсмен Владимирской Федерации бильярдного спорта Антон Виноградов из Коврова завоевал бронзовую медаль на первенстве Мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». 
Соревнования проходили в Москве с 30 октября по 3 ноября, в них приняло участие 32 спортсмена из России, Казахстана, Молдовы, Грузии, Киргизии, Беларуси и Украины.Победителем и обладателем второго места оказались также спортсмены из России – Иосиф Абрамов и Семен Зайцев.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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