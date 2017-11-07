Три жительницы 33 региона отметят 100-летний юбилей

В этом месяце 233 долгожителя региона получат поздравления от президента России. Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда, большинство юбиляров - представительницы прекрасного пола – их 196. Три из них отметят 100-летний день рождения, они проживают в Вязниках, Петушках и Александрове. 34 пенсионерам исполнится 95-ть лет, а еще 196 ветеранам — 90 лет.

Лидерами по числу долгожителей ноября являются города Владимир (67 человек), Муром (25 человек), Ковров (22 человека), Гусь-Хрустальный (20 человек), Александров (19 человек).

Автор: Владимирская служба новостей