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Новости
07.11.2017 11:40

Три жительницы 33 региона отметят 100-летний юбилей
В этом месяце 233 долгожителя региона получат поздравления от президента России. Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда, большинство юбиляров - представительницы прекрасного пола – их 196. Три из них отметят 100-летний день рождения, они проживают в Вязниках, Петушках и Александрове. 34 пенсионерам исполнится 95-ть лет, а еще 196  ветеранам — 90 лет. 
Лидерами по числу долгожителей ноября являются города Владимир (67 человек), Муром (25 человек), Ковров (22 человека), Гусь-Хрустальный (20 человек), Александров (19 человек).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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