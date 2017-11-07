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Новости
07.11.2017 10:07

Убийц задержали по «горячим следам»
В Петушинском районе по «горячим следам» задержаны трое мужчин, которые подозреваются в убийстве 28-летнего парня. По версии следствия, в выходные между молодым человеком и тремя его знакомыми произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой парню было нанесено огнестрельное ранение. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемые скрылись, но вскоре были задержаны в одном из соседних поселков.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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