Как владимирцы поднимают себе настроение

Специалисты социальной сети «Фотострана» выяснили, как владимирцы поднимают себе настроение. Опрос показал, что лучшее средство - прослушивание музыки. Этот вариант выбрали более 34.5%. Вторым по популярности ответом оказалось общение с друзьями. Около 20% считают, что прогулки, встречи или даже простой телефонный разговор с другом помогает поднять настроение. Более 8% опрошенных используют шоколад, примерно 17% россиян поднимают настроение силой мысли, просто думают о чем-нибудь хорошем. К алкоголю прибегают около 4.7% респондентов. Пяти процентам справиться с хандрой помогает интернет.

Автор: Владимирская служба новостей