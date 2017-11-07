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Новости
07.11.2017 10:05

Как владимирцы поднимают себе настроение
Специалисты социальной сети «Фотострана» выяснили, как владимирцы поднимают себе настроение. Опрос показал, что лучшее средство - прослушивание музыки. Этот вариант выбрали более 34.5%. Вторым по популярности ответом оказалось общение с друзьями. Около 20% считают, что прогулки, встречи или даже простой телефонный разговор с другом помогает поднять настроение.  Более 8% опрошенных используют шоколад, примерно 17% россиян поднимают настроение силой мысли, просто думают о чем-нибудь хорошем. К алкоголю прибегают около 4.7% респондентов. Пяти процентам справиться с хандрой помогает интернет.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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