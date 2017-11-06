Во Владимирской области подвели итоги операции «Оружие»

Во Владимирской области подвели итоги операции «Оружие». За время ее проведения из незаконного оборота было изъято 14 единиц оружия и свыше 350 боеприпасов. Выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, зафиксировано 8 административных правонарушений.

В отношении 44-летнего владимирца возбуждено уголовное дело. Мужчина незаконно хранил 12 патронов калибра 5,6 мм. Кроме того, в Юрьев-Польском районе выявлен факт незаконного хранения 12 патронов различного калибра 19-летним жителем одного из районных сел. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Владимирская служба новостей