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Новости
06.11.2017 15:57

Во Владимирской области подвели итоги операции «Оружие»
Во Владимирской области подвели итоги операции «Оружие». За время ее проведения из незаконного оборота было изъято 14 единиц оружия и свыше 350 боеприпасов. Выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, зафиксировано 8 административных правонарушений.  
В отношении 44-летнего владимирца возбуждено уголовное дело. Мужчина незаконно хранил 12 патронов калибра 5,6 мм. Кроме того, в Юрьев-Польском районе выявлен факт незаконного хранения 12 патронов различного калибра 19-летним жителем одного из районных сел. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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