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Новости
06.11.2017 15:36

"Торпедо" сумело взять реванш у столичного "Велеса"
Футболисты владимирского "Торпедо" сумели взять реванш у столичного "Велеса" за поражение в матче первого круга. Победу чёрно-белым принёс удар головой в исполнении Алексея Баева. Таким образом, наши футболисты поднимаются на 7 место в турнирной таблице, в активе команды — 25 очков. 
Следующий матч состоится 11 ноября. Соперником владимирцев станет «Знамя труда» из Орехово-Зуево. 
Также стало известно, что по обоюдному согласию сторон «Торпедо» покинул  Абдул-Хаким Матаев. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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