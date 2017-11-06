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06.11.2017 15:36
"Торпедо" сумело взять реванш у столичного "Велеса"
Футболисты владимирского "Торпедо" сумели взять реванш у столичного "Велеса" за поражение в матче первого круга. Победу чёрно-белым принёс удар головой в исполнении Алексея Баева. Таким образом, наши футболисты поднимаются на 7 место в турнирной таблице, в активе команды — 25 очков.
Следующий матч состоится 11 ноября. Соперником владимирцев станет «Знамя труда» из Орехово-Зуево.
Также стало известно, что по обоюдному согласию сторон «Торпедо» покинул Абдул-Хаким Матаев.
Автор: Владимирская служба новостей