С Днем народного единства!

Уважаемые жители Владимирской области!





Уже 12-й год подряд мы отмечаем вместе со всей страной День народного единства - праздник, неразрывно связанный с историей нашей великой страны, со становлением и развитием Российского государства.

В 1612 году простые граждане объединились в народное ополчение под руководством нашего земляка князя Дмитрия Михайловича Пожарского и посадского человека Козьмы Минина и освободили Москву от польско-литовских интервентов. Тем самым было положено начало выходу страны из глубокого кризиса междоусобиц и гражданского конфликта.

Этот праздник напоминает всем нам о многовековых традициях общего единения, позволяет отдать дань благодарности всем защитникам нашей Родины от иноземных захватчиков. День народного единства сплачивает людей разных поколений, всех истинных патриотов Отечества во имя свободы и благополучия России.

Традиции единства, национального и конфессионального согласия и гражданской солидарности – это основа нашего государства. И это даёт нам право утверждать, что только все вместе, работая сообща, мы можем претворить наши планы по укреплению благополучия каждого жителя Владимирской области, в частности, и нашей любимой России - в целом.

От всей души поздравляем вас с Днём народного единства и желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, теплоты и веры в будущее, успехов в трудовой деятельности на благо родной земли и нашего Отечества!

Автор: Владимирская служба новостей