В Кольчугино вынесен приговор врачу-кардиологу

В Кольчугино вынесен приговор врачу-кардиологу. Ее признали виновной в мошенничестве. По данным следствия, доктор на приеме сообщала пациентам о серьезных диагнозах и о том, что тем требуется срочная госпитализация. Но сначала люди должны были заплатить ей определенную сумму денег, якобы для передачи специалистам кардиоцентра и на лечение. Пациенты соглашались и отдавали ей все, что у них было. Таким способом врач обманула порядка 12 человек. На их доверии женщина заработала более 300 тысяч.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Расследование уголовного дела продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей