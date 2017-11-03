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Новости
03.11.2017 16:05

В Кольчугино вынесен приговор врачу-кардиологу
В Кольчугино вынесен приговор врачу-кардиологу. Ее признали виновной в мошенничестве. По данным следствия, доктор на приеме сообщала пациентам о серьезных диагнозах и о том, что тем требуется срочная госпитализация. Но сначала люди должны были заплатить ей определенную сумму денег, якобы для передачи специалистам кардиоцентра и на лечение. Пациенты соглашались и отдавали ей все, что у них было. Таким способом врач обманула порядка 12 человек. На их доверии женщина заработала более 300 тысяч. 
Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Расследование уголовного дела продолжается. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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