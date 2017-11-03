Во Владимире проходит историко-патриотический форум «Благодарная Россия»

Сегодня во Владимирской области уже в 7 раз стартовал Межрегиональный молодежный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», приуроченный к Дню народного единства.

Он начал работу с пленарного заседания «Межрегиональный диалог - основа устойчивого развития России: региональный аспект». Участники поделились опытом работы. Так, заведующая отделом общественных связей и проектов комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Елена Анисимова рассказала о роли проектной деятельности в реализации государственной национальной политики в регионе.

Собравшиеся обсудили роль национальных диаспор в национально-культурном просвещении молодёжи, региональные аспекты в реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации и другие проблемы.

Форум продлится два дня. Его участники побывают в областном театре кукол на спектакле «Собор. Белокаменная фантазия». Примут участие в «круглых столах», которые пройдут на площадке Областной научной библиотеки, где обсудят работу с молодежью в рамках противодействия экстремизму и терроризму, реализацию программ национально-культурного просвещения, участие некоммерческого сектора в формировании позитивного межнационального диалога и проекты по национально-культурному просвещению.

Завтра представители делегаций примут участие в памятном мероприятии, посвященном Дню народного единства в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля, а также побывают на гала-концерте областного фестиваля духовных песнопений, фотовыставке Всероссийского конкурса «Юность России – за мир и взаимопонимание» и станут участниками проекта «Ночь искусств в областном Центре классической музыки.

Автор: Владимирская служба новостей