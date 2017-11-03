Команда из Мурома вошла в финал Всероссийского чемпионата сантехников

Алексей Новиков и Дмитрий Степанов из Мурома представят Владимирскую область на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2017». По итогам двух заочных этапов их команда «Территория» вошла в ТОП-20 финалистов чемпионата.

Организатор чемпионата – благотворительный фонд «Мечта», стал одним из победителей первого конкурса Президентских грантов в 2017 году, получив грант на реализацию проекта «Лучший сантехник. Кубок России».

В этом году за статус чемпиона будут бороться 20 команд из разных уголков нашей страны. Финальные соревнования состоятся 22 ноября в Челябинске.

Автор: Владимирская служба новостей