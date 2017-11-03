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Новости
03.11.2017 15:50

Команда из Мурома вошла в финал Всероссийского чемпионата сантехников
Алексей Новиков и Дмитрий Степанов из Мурома представят Владимирскую область на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2017». По итогам двух заочных этапов их команда «Территория» вошла в ТОП-20 финалистов чемпионата.
Организатор чемпионата – благотворительный фонд «Мечта», стал одним из победителей первого конкурса Президентских грантов в 2017 году, получив грант на реализацию проекта «Лучший сантехник. Кубок России».
В этом году за статус чемпиона будут бороться 20 команд из разных уголков нашей страны. Финальные соревнования состоятся 22 ноября в Челябинске. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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