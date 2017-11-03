6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.11.2017 14:50

Алексей Мигачев помещен под домашний арест
Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев помещен под домашний арест. Напомним, по версии следствия, в 2015 году департамент выдал одной из коммерческих фирм свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а в последующем - лицензию  на право проведения изыскательских работ и добычи полезных ископаемых на открытом месторождении на участке «Астафьево» Александровского района. 
При этом лицензия была выдана без проведения аукциона. В результате в бюджет области не поступило более 40 миллионов рублей.
И сегодня Октябрьский суд поместил Мигачева под домашний арест сроком до 31 декабря 2017 года.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт