Алексей Мигачев помещен под домашний арест

Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев помещен под домашний арест. Напомним, по версии следствия, в 2015 году департамент выдал одной из коммерческих фирм свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а в последующем - лицензию на право проведения изыскательских работ и добычи полезных ископаемых на открытом месторождении на участке «Астафьево» Александровского района.

При этом лицензия была выдана без проведения аукциона. В результате в бюджет области не поступило более 40 миллионов рублей.

И сегодня Октябрьский суд поместил Мигачева под домашний арест сроком до 31 декабря 2017 года.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей