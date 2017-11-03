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Новости
03.11.2017 13:39

Перед судом предстанет цыганка из Тамбовской области
В городе Владимир перед судом предстанет цыганка из Тамбовской области. По данным полиции, в течение трех лет женщина совершила порядка 19 краж. Она вынимала из сумок, детских колясок, оставленных без присмотра, денежные средства, а также банковские карты. Всего цыганке удалось похитить 280 тысяч рублей. Поймать преступницу удалось с поличным после совершения очередной кражи. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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