Во Владимирской области отметят День народного единства

Завтра во Владимирской области отметят День народного единства. В 10 утра на площади Победы Владимира начнется митинг-концерт. На нем выступят представители ветеранских и молодёжных организаций Владимирской области, в том числе регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». А в 12 часов в Суздале почтут память одного из лидеров народного ополчения 1612 года - князя Дмитрия Пожарского: в рамках митинга состоится возложение цветов к его усыпальнице в Спасо-Евфимиевском монастыре. В мероприятиях примет участие глава региона Светлана Орлова.

Автор: Владимирская служба новостей