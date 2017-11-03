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Новости
03.11.2017 13:09

Во Владимирской области отметят День народного единства
Завтра во Владимирской области отметят День народного единства. В 10 утра на площади Победы Владимира начнется митинг-концерт. На нем выступят представители ветеранских и молодёжных организаций Владимирской области, в том числе регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». А в 12 часов в Суздале почтут память одного из лидеров народного ополчения 1612 года - князя Дмитрия Пожарского: в рамках митинга состоится возложение цветов к его усыпальнице в Спасо-Евфимиевском монастыре. В мероприятиях примет участие глава региона Светлана Орлова. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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