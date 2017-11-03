Над Владимирской областью нависнет «Ночь искусств»

Над Владимирской областью нависнет «Ночь искусств». Так называется акция, которая пройдет завтра по всей стране. В этот день для страдающих культурной бессонницей откроются двери многих музеев, центров, соборов и концертных залов. Так, в Палатах музея-заповедника можно будет посетить выставки, концерт ансамбля «Sedov Jazz Trio», шоу-программу «Танго на все времена…», кукольное представление «Под грибом» и принять участие в различных мастер-классах. Не менее интересную программу предлагает и Центр классической музыки. Артисты Владимирского камерного хора устроят настоящий праздник под названием «Ночь в хоре». Для гостей пройдут экскурсия по всем уголкам Центра, музыкальный квест, различные мастер-класс, выставка костюмов и концерт. Также провести «Ночь искусств» можно будет в Суздале, Гусь-Хрустальном, в Муроме, Коврове, Александрове и Гороховце.

«Ночь искусств» продлится с 6 до 11 вечера.

Автор: Владимирская служба новостей