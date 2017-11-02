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Новости
02.11.2017 17:10

На проспекте Ленина на час закроют движение
На следующей неделе, 7 ноября, во Владимире состоится празднование 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И в связи с этим в городе будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного. Проезд будет закрыт по проспекту Ленина на участке от улицы Садовой до улицы Диктора Левитана и по улице Диктора Левитана на участке от дома 1 до пересечения с улицей Красной с 13.30 до 14.30. 
Транспорт будет направлен в объезд по улицам Садовой, Казарменной, Ново-Ямской.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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