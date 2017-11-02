На проспекте Ленина на час закроют движение

На следующей неделе, 7 ноября, во Владимире состоится празднование 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И в связи с этим в городе будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного. Проезд будет закрыт по проспекту Ленина на участке от улицы Садовой до улицы Диктора Левитана и по улице Диктора Левитана на участке от дома 1 до пересечения с улицей Красной с 13.30 до 14.30.

Транспорт будет направлен в объезд по улицам Садовой, Казарменной, Ново-Ямской.

Автор: Владимирская служба новостей