Владимир расчищали от снегопада

«Центр управления городскими дорогами» отчитался о ходе сегодняшних работ по уборке городских автомобильных дорог. В утреннюю и дневную смены на уборку центральных улиц было направлено 60 рабочих и 62 единицы техники, в том числе 15 коммунально-дорожных машин, 11 уборочных машин, оборудованных щетками, 10 погрузчиков и т. д.

С 6 часов утра ведется обработка противогололедным реагентом «Бионорд» пешеходных тротуаров на центральных улицах города - в частности, вдоль Большой Московской, Мира, Горького, проспекта Ленина. Проезжую часть в центре, Юго-Западном и Восточном районах посыпают пескосоляной смесью.

Сегодняшняя проверка показала, что уборка дорог и тротуаров ведется в штатном режиме. Вместе с тем, глава администрации города Владимира Андрей Шохин дал указание оперативно реагировать на жалобы и замечания жителей, связанные с качеством уборки муниципальных территорий. Позвонить в МКУ «Центр управления городскими дорогами» можно с 06.00 до 22.00 часов по телефону 47-90-94.

За уборку дворовых территорий многоквартирных домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники либо арендаторы.

Автор: Владимирская служба новостей