Утверждена региональная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»

Губернатором Владимирской области утверждена региональная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 2018-2020 годы. Она была разработана для трудовой реабилитации молодых инвалидов, их социальной адаптации к условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а также повышения уровня жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на существующую систему социальной защиты, инвалиды 18 - 44 лет являются наиболее уязвимой категорией. В этом возрасте многие из них сталкиваются с проблемой профессионального выбора, с организацией досуга и общения. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, во Владимирской области проживает почти 34 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из них 14,5 тысяч молодых инвалидов. Работают более 10 тысяч, из которых молодых людей только чуть более 4 тысяч человек.

Обеспечить молодых инвалидов работой — одна из важнейших совместных задач органов исполнительной власти Владимирской области, образовательных организаций, работодателей и самих инвалидов. В региональной системе образования уделяется большое внимание профессиональному обучению молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В области созданы базовые профессиональные образовательные организации, в которых инвалиды получают профессиональное образование.

Вместе с тем весьма актуальной на сегодняшний день остается проблема трудоустройства выпускников-инвалидов. Ежегодно в службу занятости обращаются от двух до двух с половиной тысяч инвалидов. Получение образования, профессии, специальности превращает людей с ограниченными возможностями здоровья из пассивных потребителей социальных услуг в активных, квалифицированных граждан. Современная система профессиональной реабилитации инвалидов требует дальнейшего развития, а именно социальной и профессиональной адаптации инвалидов молодого возраста на рынке труда Владимирской области, их юридического, психологического и информационного сопровождения. Поэтому региональная программа направлена на социальную интеграцию инвалидов молодого возраста в общество с помощью вовлечения их в профессионально-трудовую деятельность, мотивацию их в трудоустройстве и оказание содействия в самозанятости.





Автор: Владимирская служба новостей