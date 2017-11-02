Диспансеризацию уже прошли более 170 тысяч жителей Владимирской области

С начала этого года более 170 тысяч жителей Владимирской области прошли диспансеризацию в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена.

Впервые было выявлено более 20 тысяч случаев избыточной массы тела, более 14 тысяч случаев гипертонии и более 5 тысяч случаев ишемической болезни сердца. Среди других выявленных заболеваний – болезни органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования, болезни глаза и его придаточного аппарата, прочие патологии. Более 49 тысяч пациентов были направлены на второй этап диспансеризации и прошли углубленные консультации и дополнительные диагностические исследования.

Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики с целью профилактики и выявления распространенных хронических и онкологических заболеваний. Обследование можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Диспансеризация проводится один раз в три года. В 2017 году её бесплатно могут пройти граждане, родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 и 1918 годах.

Автор: Владимирская служба новостей