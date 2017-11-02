6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.11.2017 17:00

На новогодний стол владимирцев попадут огурцы, выращенные по уникальной технологии
На новогодний стол владимирцев попадут огурцы, выращенные по уникальной технологии. Их производством занимаются в тепличном комбинате «Царский пир» в деревне Пекша Петушинского района. В прошлом году здесь была проведена модернизация: установлено более 7 тысяч ламп для электродосвечивания огурцов. Здесь выращивается светокультура, которая опыляется настоящими пчёлами и шмелями. Внешне огурец светло-зелёного цвета, очень ароматный и с нежной шкуркой. 
В 2014 году введена в эксплуатацию первая очередь теплиц. За два года было получено около 3 тыс. тонн огурцов и томатов, за 9 месяцев этого года – тысяча тонн.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт