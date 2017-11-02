На новогодний стол владимирцев попадут огурцы, выращенные по уникальной технологии

На новогодний стол владимирцев попадут огурцы, выращенные по уникальной технологии. Их производством занимаются в тепличном комбинате «Царский пир» в деревне Пекша Петушинского района. В прошлом году здесь была проведена модернизация: установлено более 7 тысяч ламп для электродосвечивания огурцов. Здесь выращивается светокультура, которая опыляется настоящими пчёлами и шмелями. Внешне огурец светло-зелёного цвета, очень ароматный и с нежной шкуркой.

В 2014 году введена в эксплуатацию первая очередь теплиц. За два года было получено около 3 тыс. тонн огурцов и томатов, за 9 месяцев этого года – тысяча тонн.

Автор: Владимирская служба новостей