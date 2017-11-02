В превышении должностных полномочий подозревается директор департамента природопользования

В превышении должностных полномочий подозревается директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев. По версии следствия, в 2015 году одной из фирм ведомство выдало свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а в последующем - лицензия на право проведения изыскательских работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участке «Астафьево» Александровского района.

При этом, в нарушение действующего законодательства, лицензия выдана без проведения аукциона, что повлекло не поступление в бюджет денежных средств в сумме более 40 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Мигачева меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей