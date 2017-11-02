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Новости
02.11.2017 15:30

В превышении должностных полномочий подозревается директор департамента природопользования
В превышении должностных полномочий подозревается директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев. По версии следствия, в 2015 году одной из фирм ведомство выдало свидетельство об установлении факта открытия месторождения, а в последующем - лицензия  на право проведения изыскательских работ и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участке «Астафьево» Александровского района. 
При этом, в нарушение действующего законодательства, лицензия выдана без проведения аукциона, что повлекло не поступление в бюджет денежных средств в сумме более 40 миллионов рублей.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении Мигачева меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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