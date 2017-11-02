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Новости
02.11.2017 12:05

В 33 регионе участились наезды на пешеходов
Последнее время в 33 регионе участились наезды на пешеходов. Только за три дня под колеса авто попали 16 человек. Так, накануне в Муроме «Шевроле-Нива» сбила маму с коляской, которая переходила дорогу по «зебре». Девушка получила небольшие ушибы, а ее двухгодовалая дочка с диагнозом: черепно-мозговая травма и ссадины — была госпитализирована. А в городе Владимир на Московском шоссе машина наехала на 26-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. У пешехода — небольшие ушибы. 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что  с 10 ноября вступает в силу закон о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов. За нарушение придётся заплатить до 2,5 тысяч рублей. Норма касается и велосипедистов, которые пользуются преимуществом в движении.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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