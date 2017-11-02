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Новости
02.11.2017 12:00

ВК «Владимир» отправляется на игры в Подмосковье
В субботу, 4 ноября, волейбольный клуб «Владимир» отправляется на выезд в подмосковное Одинцово на игры 4 тура предварительного этапа чемпионата России. Экзаменовать наших волейболистов будут хозяева площадки «Подмосковье» Одинцово (5 и 6 ноября) и «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска (8 и 9 ноября).
В первых восьми матчах, сыгранных на домашней арене, «Владимир» одержал семь побед и на сегодняшний день находится в тройке лидеров зонального турнира. Предстоящие игры на выезде покажут действительную силу наших волейболистов и способность бороться за самые высокие места в чемпионате России.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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