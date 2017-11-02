ВК «Владимир» отправляется на игры в Подмосковье

В субботу, 4 ноября, волейбольный клуб «Владимир» отправляется на выезд в подмосковное Одинцово на игры 4 тура предварительного этапа чемпионата России. Экзаменовать наших волейболистов будут хозяева площадки «Подмосковье» Одинцово (5 и 6 ноября) и «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска (8 и 9 ноября).

В первых восьми матчах, сыгранных на домашней арене, «Владимир» одержал семь побед и на сегодняшний день находится в тройке лидеров зонального турнира. Предстоящие игры на выезде покажут действительную силу наших волейболистов и способность бороться за самые высокие места в чемпионате России.

Автор: Владимирская служба новостей