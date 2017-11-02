Все «Краски осени» - во владимирском Экспоцентре

«Краски осени». Под таким названием на следующей неделе пройдет выставка-ярмарка в Экспоцентре Владимира. В наш город приедут около 130 компаний из 30 регионов России, республики Беларусь и Монголия. Покупатели смогут приобрести подарки, сувениры, косметику, товары для дома, одежду, обувь, аксессуары и продукты питания.

В деловой программе: мастер-классы, семинары, презентации и модные показы одежды.

Выставка пройдет с 8 по 11 ноября включительно с 10 до 18 часов.

Автор: Владимирская служба новостей