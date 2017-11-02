С поезда «Москва – Ижевск» сняли двух дебоширов

Транспортная полиция сняла с поезда «Москва – Ижевск» двух дебоширов. Два пассажира: 32 – летний и 38 – летний жители республики Удмуртия в пути распивали спиртные напитки, мешали отдыху других попутчиков и работе поездной бригады и нецензурно выражались.

В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот рублей до 1,5 тысяч или арест на срок до пятнадцати суток.





Автор: Владимирская служба новостей