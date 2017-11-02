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Новости
02.11.2017 11:32

С поезда «Москва – Ижевск» сняли двух дебоширов
Транспортная полиция сняла с поезда «Москва – Ижевск» двух дебоширов. Два  пассажира: 32 – летний и 38 – летний жители республики Удмуртия в пути распивали спиртные напитки, мешали отдыху других попутчиков и работе поездной бригады и нецензурно выражались. 
В отношении мужчин были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот рублей до 1,5 тысяч или арест на срок до пятнадцати суток.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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