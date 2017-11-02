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Новости
02.11.2017 10:07

718 владимирцев привились от гриппа около "Ленты"
718 владимирцев прошли вакцинацию от гриппа в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Лента». 
Мобильный прививочный пункт работал в западном районе Владимира, у гипермаркета «Лента», с 12 по 29 октября, а до этого, с 22 сентября по 8 октября, – у гипермаркета «Глобус».
Кроме того, выездные бригады медиков проводили вакцинацию в многофункциональных центрах города Владимира и районов. Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства владимирцев.
В этом году меры вакцинопрофилактики охватят порядка 600 тысяч жителей региона – это 40% населения области. По состоянию на 30 октября, бесплатные прививки от гриппа получили уже 489 тысяч владимирцев, что составляет 35% населения.
Департамент здравоохранения напоминает, что вакцинация от гриппа продолжается, и защититься от сезонной инфекции еще не поздно. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту или педиатру по месту жительства.
 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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