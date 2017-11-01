Владимирцы поздравят Деда Мороза с Днем рождения

Совсем скоро свой День рождения отметит Дед Мороз. Сколько исполнится зимнему волшебнику доподлинно неизвестно, но ему точно уже более 2 тысяч лет. Дата выбрана не случайно, так как именно 18 ноября на его вотчине, в Великом Устюге, начинается настоящая зима и ударяют морозы.

Поздравить именинника смогут и все владимирцы. Письма, открытки и подарки для новогоднего волшебника принимаются ежедневно, кроме понедельника, с 1 по 15 ноября с 10.00 до 18.00 на Соборной площади в Туристско-информационном центре (бревенчатый домик рядом с памятником Андрею Рублеву). Обязательно необходимо указать адрес проживания, а также имя и фамилию.

Затем жюри определит финалистов - самые интересные, оригинальные и творческие поздравления будут отправлены Деду Морозу в Великий Устюг. Все финалисты конкурса получат поздравление с Новым годом от дедушки Мороза по почте на домашний адрес. Кроме того, у каждого финалиста будет возможность лично встретиться с волшебником в период Владимирской Рождественской ярмарки.





Автор: Владимирская служба новостей