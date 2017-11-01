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01.11.2017 16:27
Строительством жилого комплекса «Пиганово» заинтересовалось следствие
Следственный комитет проводит проверку сведений о нарушении прав участников долевого строительства жилого комплекса «Пиганово» в микрорайоне Юрьевец города Владимира.
В частности, детальной проверке будут подвергнуты сведения о невыполнении застройщиком - ООО ИСК «Строй-Капитал» - обязательств перед дольщиками.
Следствие ставит перед собой задачу защитить права граждан, вложивших личные сбережения и заемные средства в строительство квартир.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Владимирская служба новостей