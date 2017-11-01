Строительством жилого комплекса «Пиганово» заинтересовалось следствие

Следственный комитет проводит проверку сведений о нарушении прав участников долевого строительства жилого комплекса «Пиганово» в микрорайоне Юрьевец города Владимира.

В частности, детальной проверке будут подвергнуты сведения о невыполнении застройщиком - ООО ИСК «Строй-Капитал» - обязательств перед дольщиками.

Следствие ставит перед собой задачу защитить права граждан, вложивших личные сбережения и заемные средства в строительство квартир.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Автор: Владимирская служба новостей