В 2017 году в лагерях смогли отдохнуть почти 100 тысяч детей

В 2017 году в лагерях смогли отдохнуть почти 100 тысяч детей. Сегодня в 33 регионе действует 26 загородных оздоровительных учреждений, в том числе 4 круглогодичных - владимирский «Олимп», «Березка» в Ковровском районе, «Лесная сказка» в Юрьев-Польском районе и «Тонус» в Собинском районе. Кроме того, детей принимали 330 лагерей дневного пребывания, 7 палаточных лагерей (в них отдохнуло 700 человек) и 11 лагерей труда и отдыха (в них отдохнули и приобрели полезные трудовые навыки 400 подростков).

На организацию отдыха из консолидированного бюджета выделено более 500 млн. рублей. Благодаря дополнительным средствам (50 млн. рублей) более 11 тысяч детей и подростков в дни каникул совершили поездки в города и районы области, города Золотого кольца, а также Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Волгоград.

Одаренные дети и молодые активисты (всего 252 человека) смогли отдохнуть в знаменитых Всероссийских детских центрах «Артек» и «Орленок», а также впервые в «Сириусе» - этот лагерь был открыт в г.Сочи для лучших учащихся системы профтехобразования. Масштабная программа была развернута для участников юбилейной - 25-й - летней творческой школы проекта «Новые имена» в Суздале, где побывали 11 наших юных земляков. Впервые в юрьев-польском лагере «Лесная сказка» прошла профильная смена для юнармейцев региона.

Кроме того, в регионе выбрали лучшие загородные лагеря. По итогам конкурса гранты в размере 1 миллиона рублей получили «Олимп» в Собинском районе, «Лесная сказка» в Юрьев-Польском районе и «Дружба» в Камешковском. Главные критерии оценки: комфорт и безопасность детей.

Автор: Владимирская служба новостей