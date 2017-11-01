Замминистра промышленности и торговли посетил Ковров

В рамках рабочего визита во Владимирскую область замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетил город Ковров. Вместе с Губернатором Светланой Орловой он провел рабочее совещание на тему «Промышленный потенциал Владимирской области и развитие импортозамещения».

Перед началом совещания гости осмотрели цеха Ковровского электромеханического завода и побывали на выставке промышленных предприятий Владимирской области, которая также развернулась на КЭМЗе.

Открывая совещание Светлана Орлова подчеркнула, что сейчас приняты беспрецедентные меры поддержки промышленности. Многие предприятия уже ощутили на себе внимание и поддержку государства, а новые меры поддержки промышленности открывают широкие возможности для развития промышленности региона.

Замминистра промышленности и торговли РФ отметил производственно-промышленный потенциал Владимирской области.





«Сегодня импортозамещение и экспортноориентированность превращаются в цифровую экономику. И во Владимирской области я увидел много подобных примеров. Это развитие соответствующих производственных систем, управление станками, цифровое проектирование, оптимизация и тому подобное. Экспортноориентированность подкреплена мощнейшими механизмами поддержки экспорта высокотехнологичной продукции. Хотел бы отметить, всё что вы делаете - абсолютно в русле главных трендов развития промышленности страны и конкурентноспособного производства».





Замминистра также рассказал руководителям предприятий о государственной поддержке. Например, производителям высокотехнологичной продукции из федерального бюджета предоставляются субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов.

Светлана Орлова сообщила, что согласно протоколу Министерства промышленности и торговли РФ, в области будет создана рабочая группа для систематизации экспортной работы. Её возглавит первый вице-губернатор Алексей Конышев, а в состав войдут представители основных промышленных предприятий региона.

Автор: Владимирская служба новостей