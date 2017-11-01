Во Владимире отметят День народного единства

Во Владимире пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства. Так, 3 ноября в 13.00 в областном театре кукол состоится благотворительный культурно-познавательный марафон «Детство. Мир. Согласие». В программе - церемония награждения победителей и участников конкурса детских рисунков «Народов много - Россия», показ спектакля «Собор. Белокаменная фантазия», работа интерактивных площадок. Участниками акции станут воспитанники детских домов, дети членов национальных общественных организаций, участники конкурса рисунков, делегаты историко-патриотического форума «Благодарная Россия».

В этот же день в 15.00 в здании областной научной библиотеки пройдет культурно-просветительский марафон «Владимирская земля – территория межнационального мира и согласия». Программа марафона направлена на знакомство с культурными традициями, народными ремеслами, фольклором и гастрономическими трендами Владимирской области.

В зале областной библиотеки будут организованы мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, росписи пряников, выставка коллекций народных промыслов нашего региона, представленная Областным Центром народного творчества. Участники и гости смогут ознакомиться с презентацией проектов, которые реализованы во Владимирской области и направлены на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

Завершением марафона станет обсуждение вопросов, связанных с реализацией мероприятий по приоритетным направлениям государственной национальной политики. Организаторами форума запланировано проведение 3 диалоговых площадок.

А 4 ноября в 15.00 на сцене ГАУК «Областной дворец культуры и искусства» (ул. Д. Левитина, д.4) состоится заключительный концерт Областного фестиваля духовных песнопений.

Автор: Владимирская служба новостей