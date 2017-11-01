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Новости
01.11.2017 13:42

Камешковцам стала поступать чистая вода
Долгожданная чистая вода из нового водозабора начала подаваться в дома камешковцев. До недавнего времени вода в Камешково была невысокого качества: переизбыток солей железа придавал ей бурый оттенок. Теперь запущен поэтапный процесс обеспечения жителей чистой водой. 
Воду уже начала получать часть жилых домов на улице Ленина, где недавно проводился ремонт водовода.
Новая квартальная газовая котельная мощностью 5,2 МВт обслуживает часть центрального микрорайона также работает на чистой воде, в том числе осуществляя горячее водоснабжение закрепленного жилфонда. 
До конца ноября в строй войдёт и новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 11 МВт на улице Молодёжной, которая также будет поставлять чистую горячую воду значительной части города. 
Отметим, что очистка воды в новом водозаборе производится без хлорирования, с использованием современных технологий. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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