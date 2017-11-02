В деревню Куницыно Камешковского района придет природный газ

Сегодня в деревне Куницыно Камешковского района состоится церемония пуска природного газа по новому межпоселковому газопроводу. Мероприятие приурочено к завершению проекта по газификации девяти населённых пунктов муниципального образования Второвское Камешковского района.

Строительство распределительных газопроводов в посёлке Мирный, сёлах Второво, Патакино и Мостцы, а также деревнях Ивашково, Куницыно и Кижаны осуществлялось за счет средств программы Специальной надбавки к тарифу в 2017 году.

Мероприятия по строительству распределительных газопроводов в деревнях Высоково и Мишнево производилось в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Владимирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году.

В торжественной церемонии планируется участие первого заместителя Губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидии Смолиной и генерального директора АО «Газпром газораспределение Владимир» Сергея Бондаренко, а также представителей подрядных организаций, жителей муниципального образования Второвское.

Автор: Владимирская служба новостей